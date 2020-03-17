Утверждено снижение тарифов на отопление

Источник: Корреспондент.net

Тарифы на тепло снижены для 22 теплоснабжающих компаний на 11,7% по сравнению с действующими с 17 января. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ во вторник, 17 марта.

Проект постановления о снижении тарифов был одобрен еще на открытом заседании 21 февраля и размещен на сайте НКРЭКУ для замечаний и предложений. В это время в связи с уменьшением цены на природный газ НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ, КГУ для лицензиатов. В результате изменились тарифы на тепловую энергию для потребителей, отмечают в НКРЭКУ.

"Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21.02.2020 г. снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с действующими с 17.01.2020 г.", - разъяснили в Нацкомиссии.

Для Киевтеплоэнерго тариф на производство теплоэнергии для населения снижен с 872,09 грн/Гкал до 673,53 грн/Гкал, Львовтеплоэнерго (ТЭЦ-1) - с 1026,12 до 810,32. Подробнее тарифы можно посмотреть в приложении к обоснованию к принятым постановлениям НКРЭКУ.