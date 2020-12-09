Увага вступникам 2021 !!!

Новости раздела
Город
27.11.2020
ДЮІ – ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!
На факультеті № 3 Донецького юридичного інституту пройшов День відкритих дверей.
Город
29.10.2020
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет о попытках масштабной фальсификации результатов выборов в Мариуполе
В Мариуполе «Слуги народа» вместе с «Блоком Вадима Бойченко» пытаются сфальсифицировать результаты выборов, чтобы дать возможность президентской партии войти в состав городского совета.
Город
20.10.2020
Донецький юридичний інститут МВС України, як завжди, в тренді
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Город
20.07.2020
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ – МАЙБУТНІХ КУРСАНТІВ!
01.08.2020 о 10.00 в Донецькому юридичному інституті МВС України буде проведено реєстрацію вступників на денну форму навчання для осіб з числа цивільної молоді, які подали документи для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету.
Город
16.06.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-41 по вул. Лінніка у м.Маріуполі
Город
13.04.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-4 в п.Сартана
Город
13.04.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-9 по вул. Зелінського в м.Маріуполь
Город
11.04.2020
Памятка для мариупольцев: телефоны коммунальных предприятий и служб для обращений
Телефоны коммунальных предприятий и служб, которыми можно воспользоваться для решения вопросов не выходя из дома
Город
02.01.2020
В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители
Неизвестные представились представителями Нацдружин и заявили за кадром, что утроили "акцию", чтобы мужчины бросили пить.
Город
01.09.2019
На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 человек
В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления.
Город
31.07.2019
В Мариуполе из грузовых поездов украли уголь на миллион гривен
На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно. У них была договоренность с руководителем подразделения охраны.
Город
24.07.2019
«Донецькі енергетичні послуги» зарахували 15 млн грн., сплачених клієнтами за старими реквізитами
Город
24.07.2019
Археологическая экспедиция нашла ценные находки бронзового века в поселке Ялта
С 29 июня по 18 июля прошла археологическая экспедиция от Мариупольского государственного университета. Специалисты занимались раскопками курганов бронзового века (III-II тыс. до н. э.) в поселке Ялта.
Город
14.07.2019
В Мариуполе один водитель застрелил другого
Причиной убийтсва стал конфликт на дороге. Злоумышленник после стрельбы скрылся, а его жертва умерла в больнице.
Город
13.06.2019
Допоможіть встановити особу зловмисника!
10 червня 2019 року, по пр-ту. Будівельників, в одному з фітнес клубів міста Маріуполя, невідомий чоловік скоїв крадіжку чужих речей. Камери відеоспостереження зафіксували особу яка підозрюється в скоєнні злочину.
Город
06.01.2019
В Мариуполе от взрыва погиб сотрудник СБУ - СМИ
Один из двух мужчин, погибших от взрыва гранаты в Мариуполе, якобы являлся сотрудником Службы безопасности Украины.
Город
26.12.2018
В Мариуполе на вокзале нашли взрывчатку
Полицейские дежурили на вокзале вместе со специально обученными собаками. В ходе проверки у одного из присутствовавших обнаружили тротил.
Город
24.10.2018
Центр розвитку підприємництва та бізнесу на платформі БФ «Карітас Маріуполь» проводить набір до Бiзнес школи
Проект спрямований на пiдтримку започаткування, розвиток або вiдновлення пiдприємницької дiяльностi
Город
30.09.2018
В Мариуполе прошла акция за чистый воздух
В городском совете Мариуполя акцию назвали "несанкционированным и политическим митингом", который мешает подготовке к Дню города.
Город
10.08.2018
В Мариуполе обнаружили склад оружия
Все изъятое оружие в ходе обыска направлено на экспертизу, а его владелец устанавливается.
Город
21.07.2018
Над Мариуполем пролетели военные штурмовики СУ-25 и ударный вертолет МИ-24
Над Мариуполем пролетели военные штурмовики вертолет
Город
15.06.2018
В Мариуполе усилили меры безопасности
В Мариуполе сформированы 58 пеших патрулей, девять автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.
Город
12.05.2018
Материалы о причастности военных РФ к обстрелу Мариуполя переданы в суд ООН
В результате обстрела жилого микрорайона Мариуполя в январе 2015 года, погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей. Материалами по этому делу рассмотрят в международном суде.
Город
02.05.2018
Под Мариуполем пропал боец ВСУ
Сепаратисты активно применяют артиллерию и минометы, пытался вытеснить подразделения ВСУ с занятых позиций.
Город
01.04.2018
В Мариуполе фанаты подрались с полицией
Полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо. На их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд, надев балаклавы. В сторону правоохранителей полетели камни и фаера.
Город
22.03.2018
Карітас Маріуполь завершив відбір на грантову програму для громад, що опинились в зоні збройного конфлікту, вимушено переміщених осіб та громад, які прийняли ВПО.
Пріоритет надавався проектам, що створюють робочі місця, покращують інфраструктуру населених пунктів, пропагують здоровий спосіб життя, сприяють освіті населення та підвищують роль інститутів громадянського суспільства.
Город
19.03.2018
Пам'ятка з контактами аварійних і диспетчерських служб комунальних підприємств Маріуполя та з телефонами для передачі даних приладів обліку
Важлива інформація
Город
17.02.2018
ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам: реестр на субсидии формируется автоматически
ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает своим клиентам, что предоставлять копии ИНН в офис энергокомпании нет необходимости
Город
15.02.2018
Осуществляем подготовку плавсостава и проводим профессионально-техническое обучение и повышение квалификации по профессиям рядового состава
Система управления качеством в центре сертифицирована и соответствует Международному стандарту ISO 9001-2009. Лицензией Министерства образования и науки Украины АЕ №636346 от 31.03.2015г.
Город
19.01.2018
Грандиозное открытие самых доступных IT-курсов в Мариуполе!
Тебе 60, и ты стремишься идти в ногу со временем? Студент, который хочет зарабатывать в сфере IT? Или же ты родитель, который хочет чтобы его ребенок знал про ПК больше чем просто инструмент для Майнкрафта?