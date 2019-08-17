Увеличилось число жертв пожара в Одессе

Источник: Корреспондент.net

Число погибших в результате пожара в одесской гостинице Токио Стар увеличилось до девяти человек.

"По уточненной информации, в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", – говорится в сообщении.

При этом число пострадавших остается неизменным – 10 человек.