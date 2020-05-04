04.05.2020
Уволен глава архитектурной инспекции
Источник: Корреспондент.net
Юрий Васильченко уволен с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Соответствующее распоряжение №482-р сделал Кабинет министров Украины 29 апреля, оно было опубликовано на правительственном портале в понедельник, 4 мая.
"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - сказано в распоряжении.
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