УЗ возобновит продажу билетов на поезда из городов "красной" зоны

Источник: Корреспондент.net

В городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования. Ранее в этих населенных пунктах продажа билетов была временно приостановлена, сообщает пресс-служба ведомства.

Возобновили продажу в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией.

Билеты можно будет приобрести уже с 21 сентября на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка

№8/7 Черновцы – Киев

№12/11 Одесса – Львов

№15/16 Харьков – Рахов

№21/22 Харьков – Трускавец

№41/42 Днепр – Трускавец

№43/44 Ивано-Франковск – Киев

№45/46 Ужгород – Лисичанск

№49/50 Киев – Трускавец

№81/82 Киев – Ужгород

№86/85 Львов – Новоалексеевка

№98/97 Ковель – Киев

№108/107 Одесса – Ужгород

№110/109 Львов – Херсон

№118/117 Черновцы – Киев

№136/135 Одесса – Черновцы

№145/146 Киев – Измаил

№217/218 Киев – Рахов

№702/701 Львов – Черновцы

№715/716 Киев – Львов

№743/744 Киев – Львов

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

"Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - говорится на сайте Укразализныци.

Также сообщается, что в вагонах необходимо обязательно одеть защитную маску.