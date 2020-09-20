УЗ возобновит продажу билетов на поезда из городов "красной" зоны
Источник: Корреспондент.net
В городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования. Ранее в этих населенных пунктах продажа билетов была временно приостановлена, сообщает пресс-служба ведомства.
Возобновили продажу в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией.
Билеты можно будет приобрести уже с 21 сентября на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка
- №8/7 Черновцы – Киев
- №12/11 Одесса – Львов
- №15/16 Харьков – Рахов
- №21/22 Харьков – Трускавец
- №41/42 Днепр – Трускавец
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев
- №45/46 Ужгород – Лисичанск
- №49/50 Киев – Трускавец
- №81/82 Киев – Ужгород
- №86/85 Львов – Новоалексеевка
- №98/97 Ковель – Киев
- №108/107 Одесса – Ужгород
- №110/109 Львов – Херсон
- №118/117 Черновцы – Киев
- №136/135 Одесса – Черновцы
- №145/146 Киев – Измаил
- №217/218 Киев – Рахов
- №702/701 Львов – Черновцы
- №715/716 Киев – Львов
- №743/744 Киев – Львов
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск
"Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - говорится на сайте Укразализныци.
Также сообщается, что в вагонах необходимо обязательно одеть защитную маску.