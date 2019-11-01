Ужас и веселье: как в мире отпраздновали Хэллоуин

Источник: Корреспондент.net

В мире отпраздновали Хэллоуин - древнекельтский праздник накануне Дня всех святых. Во многих городах и странах проходят целые шествия "нечисти" с яркими и необычными костюмами.

В 2019 году среди злодеев на Хеллоуин появились новые персонажи. Так, по всему миру мужчины и женщины выбрали для праздника образ Джокера из нового фильма режиссера Тодда Филлипса.

Другие выбрали более "классические" наряды или персонажей. Многие девушки в костюме для Хэллоуина сочетали мистику и сексуальность. Другие использовали узнаваемые атрибуты кино-злодеев, например, маску маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза.