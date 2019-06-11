В 12 областях назначены временные губернаторы

Заместитель главы АП сообщил, что Зеленский отменил два указа Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия как незаконные.

Сегодня президент уволил 15 глав облгосадминистраций, а назначил пока 12. Без губернаторов остались Одесская, Херсонская и Полтавская области.

Баканов назначен замглавы СБУ, чтобы реформировать спецслужбу с помощью человека не из системы, говорят в АП.

В АП заявили об эксперименте с назначением в СБУ

Глава государства сообщил, что "закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции".

Враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Это уже второй визит Лайчака с начла года. Во время первой поездки он был шокирован условиями жизни людей у линии фронта на Донбассе.

Закрепление на новых позициях в Марьинке, отмечают в ВСУ, гарантирует большую безопасность населению и улучшает положение армии.

Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части, на которой и будет вынесено решение.

Если Конституционный суд "забракует" два пункта указа Зеленского, досрочные выборы в Раду отменят, считают в гражданской сети.

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