В 2019 году ВСУ пополнили 21 тысяча контрактников

Источник: Корреспондент.net

С начала текущего года на военную службу по контракту было принято более 21 тысячи человек. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил замминистра обороны Олег Шевчук, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2019 году на военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины принято более 21 тысячу человек", - сказал он.

Шевчук уточнил, что речь идет, в том числе, о более чем 1,5 тысячи офицеров.

Замминистра также добавил, что в течение 2019 года продолжаются мероприятия по созданию на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.