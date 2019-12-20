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20.12.2019

В 2020 году в Польшу поедет меньше заробитчан

Источник: Корреспондент.net

В Польшу в 2020 году для законного трудоустройства поедут меньше украинцев, чем в прошлом году. Это произойдет впервые с начала иммиграционного бума. Соответствующие прогнозы высказывают эксперты Польско-украинской хозяйственной палаты и агентства по трудоустройству Foreign Personnel Service. Свою оценку они подкрепляют результатами опроса, проведенного украинским порталом OLX Работа.

Опрос свидетельствует, что 20% украинцев, которые до сих пор выезжали на заработки за границу, не намерены это делать.

Тенденцию усиливают также оптимистичные официальные данные по экономике Украины: сейчас она растет в более чем 4-процентном темпе с более чем 10-процентным увеличением зарплат и многими инвестициями в крупных городах.

"2020 год станет прорывом с точки зрения миграционных тенденций украинцев. Прогнозируется, что впервые за несколько лет их чистый коэффициент миграции может быть положительным, а это значит, что меньше людей покинут Украину, чем вернутся в нее", - прокомментировал эксперт Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага.

Замедление экономической миграции из Украины является плохой новостью для польских работодателей, особенно в строительстве, промышленности, логистике и торговле, отмечает издание. На эти отрасли приходится 64% вакансий, которые предлагают польские предприниматели.

Важнее то, сколько украинский приедет в Польшу, то, как долго они будут оставаться на рынке, отмечается в публикации. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, растет количество постоянных разрешений на работу. А это значит, что иммиграция превращается из краткосрочной в долгосрочную.

"Потенциал экономической иммиграции из Украины, похоже, исчерпывает себя. Если польско-украинская хозяйственная палата и агентство по трудоустройству Foreign Personnel Service правы, в следующем году в Польшу приедет меньше украинцев, чем в 2019 году. По оценкам палаты, количество деклараций работодателей о найме украинских работников может даже упасть более чем на 10%", - сказано в материале.

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