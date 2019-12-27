В Администрации морских портов Украины идут обыски

Премьер дал поручение фискалам и правоохранителям до 9 января закрыть все нелегальные заправки в Украине.

Финансовый регулятор на межбанке в четверг купил $700 млн - это рекордный показатель для этого года.

Следственный эксперимент был призван подтвердить показания свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы Украина с места, где стояли беркутовцы.

Следственные действия также проводят по месту жительства должностных лиц госпредприятия в Киеве, Одессе и Одесской области.

Бензин и дизильное топливо за один день подешевели на 20-60 копеек. Цены стали снижать после требования Зеленского.

Чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу на этой неделе, строители без выходных работают днем и ночью.

Судно под флагом Либерии врезалось в берег под прямым углом. Босфор временно закрыт для судоходства.

С 1 января 2020 года льготники смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Следственные действия санкционированы, сообщают детективы. По их данным, обыски проводятся в рамках расследования злоупотреблений чиновников при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Обыски также проводят по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

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