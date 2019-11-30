В аэропорту Борисполь у пассажира изъяли гранату

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности аэропорта Борисполь изъяла гранату из багажа жителя Донецка, летевшего из Киева в египетскую Хургаду, сообщает полиция Киевской области в субботу, 30 ноября.

"Работники службы безопасности аэропорта Борисполь в одном из багажей на самолет рейса Киев - Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту Борисполь и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.