05.02.2020
В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет
Источник: Корреспондент.net
В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал CNN Turk в среду, 5 февраля.
По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.
По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали, на борту находились 117 человек.
"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.
Самолет принадлежал авиакомпании Pegasus Airlines.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер при заходе на посадку.
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