07.10.2019
В Афганистане произошел теракт: среди жертв - ребенок и девять взрослых
Источник: Корреспондент.net
В афганском городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения. Об этом в понедельник, 7 октября.
Как сообщается, взрыв произошел в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии.
"По меньшей мере 10 человек погибли, включая ребенка, и 27 получили ранения от сдетонировавшей взрывчатки в транспорте рикши, когда тот проезжал мимо автобуса афганской армии", - говорится в сообщении.
По данным МВД Афганистана, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.
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