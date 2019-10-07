В Афганистане произошел теракт: среди жертв - ребенок и девять взрослых

Источник: Корреспондент.net

В афганском городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения. Об этом в понедельник, 7 октября.

Как сообщается, взрыв произошел в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии.

"По меньшей мере 10 человек погибли, включая ребенка, и 27 получили ранения от сдетонировавшей взрывчатки в транспорте рикши, когда тот проезжал мимо автобуса афганской армии", - говорится в сообщении.

По данным МВД Афганистана, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.