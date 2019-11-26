В Албании растет число жертв землетрясения

Источник: Корреспондент.net

В результате мощного землетрясения в Албании по меньшей мере семь человек погибли, 325 пострадали. Об этом сообщает местное издание Koha Jone со ссылкой на данные властей.

Как сообщается, в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи.