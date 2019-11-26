26.11.2019
В Албании растет число жертв землетрясения
Источник: Корреспондент.net
В результате мощного землетрясения в Албании по меньшей мере семь человек погибли, 325 пострадали. Об этом сообщает местное издание Koha Jone со ссылкой на данные властей.
Как сообщается, в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи.
Из-за ЧП приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики, включая Тирану, Дуррес и Лежу.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано около 04:00 по местному времени (06:00 по Киеву). По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.
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