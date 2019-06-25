В АП озвучили размер первой зарплаты Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в мае получил 12 тысяч гривен зарплаты. Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос издания Фактор.

В документе указано, что за май 2019 года Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. При этом новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а с самого оклада удержано 2481 грн обязательных сборов и налогов.