25.06.2019
В АП озвучили размер первой зарплаты Зеленского
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский в мае получил 12 тысяч гривен зарплаты. Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос издания Фактор.
В документе указано, что за май 2019 года Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. При этом новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а с самого оклада удержано 2481 грн обязательных сборов и налогов.
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