В АП заявили об эксперименте с назначением в СБУ

Источник: Корреспондент.net

Звание лейтенанта первому замглавы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.

"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких преференций. Звание нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к важной и секретной информации. Этим объясняется звание лейтенанта", - сказала Мендель.

Она отметила, что звание никак не повлияет ни на доходы Баканова, ни на его карьерный рост. "Это то, что он должен иметь, чтобы у него был доступ к нужной информации", - добавила она.

В свою очередб, замглавы АП Руслан Рябошапка уточнил, вопрос не в звании, а в том, чтобы сработал эксперимент, когда человек не из системы, попытается реформировать спецслужбу.