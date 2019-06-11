11.06.2019
В АП заявили об эксперименте с назначением в СБУ
Источник: Корреспондент.net
Звание лейтенанта первому замглавы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.
"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких преференций. Звание нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к важной и секретной информации. Этим объясняется звание лейтенанта", - сказала Мендель.
Она отметила, что звание никак не повлияет ни на доходы Баканова, ни на его карьерный рост. "Это то, что он должен иметь, чтобы у него был доступ к нужной информации", - добавила она.
В свою очередб, замглавы АП Руслан Рябошапка уточнил, вопрос не в звании, а в том, чтобы сработал эксперимент, когда человек не из системы, попытается реформировать спецслужбу.
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