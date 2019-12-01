01.12.2019
В Азербайджане изъяли рекордную партию кокаина
Источник: Корреспондент.net
В Азербайджане предотвратили транзит рекордного груза героина из Ирана в Украину. Об этом накануне сообщил Государственный таможенный комитет страны.
По данным ведомства, гражданин Азербайджана Рамиз Гусейнов на грузовике Volvoпытался незаконно провезти через территорию страны более 933 кг героина. Он был задержан сотрудниками Главного южного таможенного управления.
Наркотик перевозили из Ирана в Украину. Героин был упакован в прямоугольные коробочки и спрятан в палетках с фруктами – киви и гранатами.
Также сообщается, что четыре дня назад была перехвачена еще одна транзитная партия кокаина – в Украину пытались отправить 304 кг наркотика.
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