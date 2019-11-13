13.11.2019
В Батькивщине заявили о переходе в оппозицию
Источник: Корреспондент.net
Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о переходе ее политсилы в оппозицию к власти в связи с голосованием в парламенте 13 ноября за закон о рынке земли, о чем стало известно с ее заявления Facebook.
"Наша команда заявляет о переходе партии Батькивщина в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжение эпохи бедности.
Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику", - заявила Тимошенко.
По ее словам, Батькивщина планирует подать представление в Конституционный суд для разъяснения 13 статьи Конституции, где говорится о том, что украинская земля - собственность украинского народа.
Она добавила, что представление уже направили в КС. Кроме того, Тимошенко заявила, что обжалует в суде принятие закона в первом чтении, потому что оно прошло с нарушениями регламента.
При рассмотрении парламентом законопроектов о рынке земли, Тимошенко выступала против. Она заявляла, что в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.
Также Тимошенко смущает разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину - "страной третьего мира".
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