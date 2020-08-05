В Бейруте ввели чрезвычайное положение

Двести человек – это только первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь, отметил Александр Лукашенко.

Арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами, полагают в МИД РФ.

Президент Беларуси называет враньем заявления РФ о том, что задержанные были транзитом в Минске. Захарова говорит, что их вина ничем не доказана.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с панамской делегацией во главе с заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.

Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым

Немецкие экологи требуют пересмотреть воздействие газопровода на климат и экологию и запретить его эксплуатацию.

Решение об этом приняли на внеочередном заседании совета министров, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий взрыва.

Правительство Ливана вводит на две недели режим чрезвычайного положения в столице страны Бейруте, сообщает в среду, 5 августа, телеканал Аljazeera со ссылкой на министра информации Маналь Абдессамад.

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