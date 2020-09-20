В Беларуси милиция стреляла и применила газ

Источник: Корреспондент.net

В белорусском Бресте во время акции протеста против президента страны Александра Лукашенко милиционеры сделали предупредительный выстрел в воздух. Также силовики распылили мирным протестующим слезоточивый газ в лицо, сообщает Telegram-канал TUT.BY.

Так, на видео видно, как люди в черной униформе бегут к гражданам. Слышны крики. Милиционеры, не церемонясь, волокут одного из задержанных за волосы. Участники акции начинают разбегаться. Потом слышен звук, похожий на выстрел.

В МВД Беларуси подтвердили, что в Бресте силовики произвели предупредительный выстрел из карабина, чтобы предотвратить нападение на них. Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что это был светошумовой патрон.

Также в соцсети появилось видео, на котором в Бресте бойцы ОМОНа, подойдя близко к людям, держащимся за руки, брызгают им в лицо слезоточивый газ. После этого протестующих задерживают.