В Беларуси на акции протеста задержали журналистов

Источник: Корреспондент.net

В белорусском Могилеве в воскресенье, 20 сентября, во время акции протеста были задержаны сотрудники польского спутникового телеканала, вещающего в основном на белорусском языке, Белсат. От задержания их "не спасли" даже жилеты с надписью Пресса, пишет Радио Свобода.

"Журналистов Белсат Алину Скрабунову и Александра Сидаревского задержали. Они сейчас находятся в Ленинском райотделе милиции", - говорится в сообщении.

Известно, что в Могилеве основная масса протестующих собралась у одного из торговых центров.

Напомним, что акции протеста по всей Беларуси начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В Минске и ряде других городов республики регулярно проходят марши протеста.