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14.07.2020

В Беларуси начались стихийные протесты

Источник: Корреспондент.net

В Минске и других белорусских городах вечером во вторник, 14 июля, прошли стихийные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами на выборах президента страны.

Отмечается, что к 19.45 часам по местному времени проспект Независимости в центре города был перекрыт, на нем собралось несколько сотен человек. Люди не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Кроме пеших участников акции, на проспекте Независимости собралось множество велосипедистов.

Судя по сообщениям в чатах, группы оппозиционно настроенных активистов вечером 14 июля начали одновременно собираться и в других районах Минска.

Вскоре в центр города подъехали автозаки, начались первые задержания. Так, журналистов радиостанции Еврорадио задержали прямо во время стрима с места событий. Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил милиционеров оказать помощь одному из участников шествия, которому внезапно стало плохо.

Около 20.45 популярный в стране Telegram-канал Беларусь головного мозга сообщил о задержании журналистов Радио Свобода. Примерно через час после начала акции начали глушить интернет, задержания продолжились. В ответ собравшиеся начали кричать "Позор!" и "Жыве Беларусь!".

К этой акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси: ее анонсировал в интернете известный белорусский блогер и журналист Степан Путило, он же Nexta.

Также СМИ сообщают, что аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно.

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