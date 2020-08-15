В Беларуси отреагировали на готовящиеся санкции ЕС

Источник: Корреспондент.net

В МИД Беларуси заявили о готовности к продолжению диалога с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Анатолия Глаза в субботу, 15 августа.

"Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога", - говорится в комментарии.

Он подчеркнул, что "санкции - это конец политики". "Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть", - сказал Глаз.