08.09.2019
В Беларуси поймали слона, гулявшего по деревне
Источник: Корреспондент.net
Белорусские полицейские поймали слона в деревне Лесково. Об этом 7 сентября сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в Telegram-канале.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о слоне, который ходит по гравийной дороге в деревне Лесково. В населенный пункт прибыли сотрудники Госавтоинспекции и участковый.
Как сообщил правоохранителям представитель цирка Диво, возле деревни Именин располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления.
Он добавил, что слон пасся в этом месте, однако затем сломал изгородь и вышел с территории пастбища.
В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции помогли вернуть слона в загон.
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