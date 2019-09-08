В Беларуси поймали слона, гулявшего по деревне

Источник: Корреспондент.net

Белорусские полицейские поймали слона в деревне Лесково. Об этом 7 сентября сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в Telegram-канале.



Отмечается, что в полицию поступило сообщение о слоне, который ходит по гравийной дороге в деревне Лесково. В населенный пункт прибыли сотрудники Госавтоинспекции и участковый.

Как сообщил правоохранителям представитель цирка Диво, возле деревни Именин располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления.

Он добавил, что слон пасся в этом месте, однако затем сломал изгородь и вышел с территории пастбища.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции помогли вернуть слона в загон.