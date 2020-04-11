В Бердянске построят объекты для базы ВМС Украины

Отмечается, что работы по перестройке Бердянского порта для объектов ВМС Украины будут продолжаться на протяжении 2020-2021 годов. В этом году будут разработаны документы о передаче объектов порта в управление Министерства обороны, а в следующем году в порту будут построены новые причалы.