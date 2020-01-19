19.01.2020
В Борисполе прощаются с погибшими в Иране
Источник: Корреспондент.net
В аэропорту Борисполь в терминале В проходит церемония прощания с погибшими экипажем и пассажирами самолета МАУ, сообщила пресс-служба Офиса президента.
На закрытой части присутствую только родственники и первые лица страны. Все желающие смогут попрощаться с с 13:00 до 19:00.
Новости раздела
Украина
19.01.2020
На водоемах дежурят более трех тысяч спасателей
На Крещение на водоемах Украины дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники. В ГСЧС также напомнили о правилах безопасного празднования.
Украина
19.01.2020
В Борисполе прощаются с погибшими в Иране
В терминале В аэропорта проходит церемония прощания. Все желающие смогут почтить память погибших с 13:00 до 19:00.
Украина
19.01.2020
В СНБО рассказали о переговорах по "черным ящикам"
Журналистов призвали отказаться от манипуляций на эту тему, чтобы не затруднять и без того "сложные и напряженные" переговоры с Тегераном.
Украина
19.01.2020
Зеленский о еврейских корнях: Никому нет дела
В Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, привел статистику Pew Research Center президент.
Украина
17.01.2020
Военные анонсировали минные поля на Азовском море
Тактическая группы Тритон уже провела соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль.
Украина
17.01.2020
СНБО собрался из-за "слива" базы данных
Уязвимость Единого портала вакансий Нацагентства по вопросам государственной службы рассматривал Совет Нацбезопасности.
Украина
17.01.2020
Большинство предприятий планируют повышение зарплат - НБУ
Нацбанк опросил руководителей украинских компаний относительно их планов по зарплатам в 2020 году.
Украина
17.01.2020
Зеленский не отпустил Гончарука в отставку
Глава государства решил дать шанс правительству Гончарука при условии выполнения задач, поставленных сегодня перед государством.
Украина
17.01.2020
СНБО рассмотрел проект Стратегии нацбезопасности
Документ составлен на основе предвыборной программы Зеленского. Его ключевыми аспектами являются человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность.
Украина
17.01.2020
Зеленский поручил разобраться с премиями Коболева
В Нафтогазе руководство предусмотрело себе премию - 1% от суммы, которую должен выплатить Украине Газпром в рамках Стокгольмского арбитража.
Украина
17.01.2020
Глава ОБСЕ запланировал поездку на Донбасс
Глава ОБСЕ прибудет в Украину вечером 19 января. В рамках визита планируется также поездка на Донбасс.