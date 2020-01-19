В Борисполе прощаются с погибшими в Иране

Источник: Корреспондент.net

В аэропорту Борисполь в терминале В проходит церемония прощания с погибшими экипажем и пассажирами самолета МАУ, сообщила пресс-служба Офиса президента.

На закрытой части присутствую только родственники и первые лица страны. Все желающие смогут попрощаться с с 13:00 до 19:00.