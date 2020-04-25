Найти

25.04.2020

В Британии число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч

Источник: Корреспондент.net

В Великобритании число умерших от коронавирусной инфекции превысило 20 тысяч, а число инфицированных приблизилось к 150 тысячам. 

"Из 517 836 человек, у которых были взяты анализы, у 148 377 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 по Киеву) 24 апреля, 20 319 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, умерли", – говорится в сообщении.

Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов. Это США (51 949), Италия (25 969), Испания (22 902) и Франция (22 245). Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели. Рубеж в 10 тысяч летальных исходов был преодолен 12 апреля.

Число зарегистрированных за последние сутки смертей в Великобритании – 813, тогда как накануне власти сообщили о 684 новых летальных исходах. В предыдущие 10 дней (за исключением 19 и 20 апреля) суточный показатель держался на уровне 700-800 смертей в сутки, снизившись в четверг до 616.

Новости раздела
Мир
25.04.2020
В России за сутки почти 6000 случаев коронавируса
В России уже более 74,5 тысяч заболевших коронавирусом. При этом сообщается о 681 одном умершем.
Мир
25.04.2020
В Испании переломный момент борьбы с пандемией
Вторые сутки подряд в Испании число выздоровевших пациентов существенно превышает количество новых зараженных.
Мир
25.04.2020
В Британии число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч
Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов. Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели.
Мир
25.04.2020
COVID-19: в Италии число больных падает пятый день
За последние сутки в Италии выявили 2 357 новых больных, а выписались из больниц 2622 человек.
Мир
25.04.2020
В мире свыше 200 тысяч жертв коронавируса
Излечились от заболевания уже более 810 тысяч человек. Число инфицированных приближается к 3 млн.
Мир
23.04.2020
Замок от Трампа. Как США будут жить без мигрантов
Президент США Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении иммиграции в страну из-за пандемии коронавируса.
Мир
22.04.2020
Цены на нефть подскочили после резкого обвала
Накануне нефть марки Brent упала до минимума с 1999 года, потеряв более четверти стоимости.
Мир
22.04.2020
Коронавирус с нами надолго - глава ВОЗ
Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.
Мир
21.04.2020
Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн
Почти 660 тысяч человек в мире уже вылечились от коронавируса, около 172 тысяч - умерли.
Мир
21.04.2020
ОПЕК срочно созывает конференцию - СМИ
Представители стран-участниц обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти из-за обвала цен.
Мир
20.04.2020
В России почти 50 тысяч заболевших коронавирусом
Вылечились от коронавируса почти 3,5 тысячи челове, более 400 - скончались. Более половины случаев COVID-19 в стране - завозные.
Мир
20.04.2020
Ряд стран Европы отменяют часть ограничений
Некоторые карантинные ограничения снимают в Германии, Франции, Польше, Норвегии и Чехии.
COVID-19: в Италии число больных падает пятый день | В Испании переломный момент борьбы с пандемией