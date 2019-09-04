В Британии раскол. Борису запретили жесткий Brexit

Источник: Корреспондент.net

В Великобритании политический кризис: там продолжается противостояние премьер-министра Бориса Джонсона, настаюващего на жестком Brexit, и парламента, который еще недавно поддерживал главу правительства.

Но депутаты взбунтовались и вечером 4 августа проголосовали за законопроект, который запрещает выходить из Евросоюзза без соглашения и переносит дату Brexit на более поздний срок.

Британия ожидает досрочные выборы в парламент

Еще в июле Борис Джонсон пользовался поддержкой правящей Консервативной партии. При поддержке большинства ее членов, а также большинства депутатов из фракции тори, он был избран на пост премьера. Главным предвыборным обещанием Джонсона было вывести Британию из ЕС до 31 октября.

Еще тогда некоторые члены правящей партии говорили, что не допустят Brexit без предварительного соглашения. Против выхода из ЕС без договора также выступают и оппозиционные партии, в частности левоцентристская Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, который был идеологом разрыва с Евросоюзом.

Джонсону, несмотря на то, что он был сторонником жесткого плана, дали шанс договориться с Евросоюзом о соглашении по Brexit, но Брюссель на уступки не пошел.

На прошлой неделе премьер урезал время работы депутатов, чтобы они не смогли помешать выходу королевства без сделки, но они представили законопроект, который запрещает Brexit без соглашения.

Во вторник большинство депутатов проголосовали за него в первом чтении. Джонсон заявил, что мятеж депутатов даст Евросоюзу понять, что британцы не готовы на Brexit любой ценой и предложат менее выгодные условия.

"Они хотят помешать переговорам, заставить нас умолять ЕС о еще одной бессмысленной отсрочке. Если это произойдет, то весь прогресс, который мы достигли, будет сведен на нет", - возмутился Джонсон.

Он также заявил, что "единственный способ урегулировать это" заключается в роспуске парламента.

"Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют за приостановку переговоров и новый ненужный перенос Brexit, который может тянуться годами, в этом случае выборы станут единственным способом решения", - заявил во вторник с парламентской трибуны премьер.

Но 4 сентября было второе чтение и 329 депутатов поддержали законопроект. Против проголосовали 300 членов Палаты общин. Позже состоялось последнее, третье чтение закона: за - 327 депутатов, против - 299.

Согласно этому законопроекту, премьер-министр должен до 19 октября получить в парламенте одобрение сделки с ЕС о Brexit - или выхода Британии из ЕС без договора.

Если этого не происходит, премьер должен запросить у Брюсселя отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. При этом, законопроект включает текст письма, которое премьер должен отправить руководству Евросоюза.

Если Брюссель в ответ предлагает другую дату, у премьер-министра есть два дня на то, чтобы принять это предложение. В течение этого времени депутаты - но не правительство - имеют возможность отвергнуть предложение ЕС.

Но эти пункты могут претерпеть изменения в течение ближайших дней, поскольку члены Палаты общин и Палаты лордов будут вносить поправки в этот законопрект.

Как отмечает британская газета Guardian, досрочные выборы в парламент скорее всего произойдут, но, возможно, не так скоро.

Их должны поддержать две трети Палаты общин. Для этого правительству нужны голоса лейбористов, а Джереми Корбин заявил в парламенте, что его партия поддержит идею проведения выборов, как только Палата общин одобрит законопроект, запрещающий Брексит без соглашения.

Газета также пишет, что министрам вряд ли удастся найти способ каким-то образом отсрочить вступление закона в силу.

В эти дни национальная валюта колебалась под воздействием политических событий в стране: курс фунта сперва обрушился до самых низких значений за 34 года, а после того, как премьер потерпел поражение в парламенте, вернулся на прежние позиции.

Тем самым экономические показатели наглядно продемонстрировали тот факт, что деловые круги сомневаются в правильности действий британского правительства.