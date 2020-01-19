В Британии трезубец сочли экстремистским символом

Источник: Корреспондент.net

Украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе Украины, из списка экстремистских символов и официально извиниться. Об этом говорится в посте диппредставительства в Twitter за 19 января.

"Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно", - говорится в сообщении.

Антитеррористический отдел полиции Великобритании подготовил пособие в рамках программы Превенция по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, указан герб Украины под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.