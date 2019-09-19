В Брюсселе обсуждали поставки газа из РФ в Украину

Источник: Корреспондент.net

Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе обсудили, в том числе, возможные объемы поставок газа в Украину и судебные споры Нафтогаза и Газпрома.

"Закончились междуминистерские консультации с участием Еврокомиссии. Вопрос обсуждался, касающийся транзита газа с 1 января 2020 года и объемов поставок газа в Украину", - сказал Новак.

Но он также пояснил, что в рамках консультаций обсуждалось много других вопросов.

"Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа в Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и о тех объемах, которые мы (может поставлять - ред.) с 1 января 2020 года", - сказал Новак.

Он также заявил, что на встрече обсуждался спор в Стокгольмском арбитраже.

"Мы также обсудили вопрос, касающийся урегулирования взаимоотношений по стокгольмскому арбитражу, и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом для того, чтобы до 1 января 2020 года - мы еще раз обозначили позицию, - необходимо урегулировать по нулевому варианту и урегулировать в рамках мирового соглашения, поскольку судебные разбирательства, апелляционные рассмотрения будут идти еще очень долгое время", - пояснил глава Минэнерго РФ.

В свою очередь министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал журналистам что спор в Стокгольмском арбитраже между Нафтогазом Украины и российским Газпромом не обсуждался.

"Арбитраж не является предметом текущих переговоров, с другой стороны, российская сторона это поднимала, и в данном случае это их позиция по данному вопросу" - сказал Оржель.