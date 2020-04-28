28.04.2020
В бюджет привлекли почти 10 млрд от продаж ОВГЗ
Источник: Корреспондент.net
Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет почти 10 млрд гривен, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам аукциона, проданы гривневые облигации на 5,377 млрд грн. Средневзвешенная ставка доходности составила 11,24%.
ОВГЗ, номинированные долларах США, продали на общую сумму в эквиваленте 4,455 млрд грн. В частности, 6-месячные бумаги с доходностью 3,29% продали на $53,3 млн, а 9-месячные по ставке 3,5% - на $111,1 млн.
Минфин после месячного перерыва назначил на 28 апреля три аукциона по размещению ОВГЗ.
Последний раз Минфин проводил ОВГЗ-аукционы 24 марта. Тогда в госбюджет привлекли 24,8 млрд грн. Инвесторам предложили 3-месячные ОВГЗ в долла
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