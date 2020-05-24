24.05.2020
В центр Киева стянули полицию из-за массовых акций
Источник: Корреспондент.net
Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в воскресенье, 24 мая, в связи с массовыми акциями, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как отмечается, несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.
"Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - сказано в сообщении.
В МВД призвали участников мероприятий соблюдать карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.
Как известно, в Киеве и других городах Украины в воскресенье, 24 мая, запланирована акция под названием Стоп реванш. Активисты намерены выразить протест против правления президента Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности.
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