В центре Киева нашли взрывное устройство - полиция

Источник: Корреспондент.net

В центре Киева полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте столичной полиции 9 августа.

Сотрудники полиции выехали на улицу Большая Васильковская после поступившего сообщения об обнаружении подозрительного предмета. Специалисты-взрывотехники обезвредили этот предмет, никто не пострадал.

Уточняется, что на месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, они собирают материалы для открытия уголовного производства.