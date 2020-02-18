18.02.2020
В центре Киева почтили память погибших на Майдане
Источник: Корреспондент.net
В день шестой годовщины расстрелов на Майдане, в центре Киева шествием памяти чтут погибших 18-21 февраля 2014 года.
Сотни людей собрались в центре города, чтобы возложить цветы к памятникам и почтить память людей, которые отдали свои жизни во время Революции достоинства.
Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни.
После панихиды шествие планирует пройти по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.
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