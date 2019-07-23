Найти

23.07.2019

В центре Киева протестовали курьеры

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в понедельник, 22 июля, под офисом компании Glovo в центре Киева собрались курьеры - работники компании пришли на акцию протеста, сообщает Информатор.

Всего под стенами офиса компании собрались около 25 человек. Как сообщили участники митинга, в компании подняли зарплаты курьерам, но вместе с этим, повысили число доставок для получения бонусов. Теперь, по словам митингующих, нужно совершить более 100 доставок в неделю, чтобы получать достойную оплату.

"Это практически ставит крест на попытках некоторых курьеров использовать Glovo в качестве основной работы. Кроме того, на митинге отметили, что курьеры Glovo по сути являются только зарегистрированными пользователями приложения, а не полноценными работниками. Это означает, что на них ложатся затраты на топливо, амортизацию и страховку", - сообщает СМИ.

Новости раздела
Украина
23.07.2019
В центре Киева протестовали курьеры
Митингующие требовали улучшить условия труда в Glovo и отказаться от новой системы начисления зарплат.
Украина
23.07.2019
Агроэкспорт Украины в ЕС растет рекордными темпами
За год экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза вырос почти на 50%.
Украина
23.07.2019
Апелляционный суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ МП.
Украина
23.07.2019
Апелляционный суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ МП.
Украина
23.07.2019
Молдова приостановила ввоз свинины из Украины
Власти страны запретили ввоз мяса из Украины и Румынии из-за вспышек африканской чумы свиней.
Украина
23.07.2019
Кличко вызвали на допрос в ГБР
Производство касается использования коммунальных земель. Столичного мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Украина
23.07.2019
Из здания ЦИК эвакуировали людей
Полиция получила сообщение о минировании Центральной избирательной комиссии, людей эвакуировали.
Украина
23.07.2019
В Украине снова начало падать промпроизводство
После трех месяцев роста промышленности объемы производства в Украине снова начали снижаться.
Украина
22.07.2019
Европарламент рассказал об ожиданиях от новой Рады
Глава делегации Европарламента подчеркнул, что надеется на продолжение сотрудничества, а также проведение в Украине реформ.
Украина
22.07.2019
ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос
Бывший президент не явился на допрос в Госбюро расследований 17 июля, повторно его ждут 25-го.
Украина
22.07.2019
Ефремова выпустили из СИЗО
Александра Ефремова отпустили под круглосуточный домашний арест. Сейчас он едет домой в Киев.
Украина
22.07.2019
Заболеваемость корью в Украине упала до минимума
За неделю корью заболели менее 300 человек - это минимальные показатели с начал вспышки с лета 2017 года.
Агроэкспорт Украины в ЕС растет рекордными темпами | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной