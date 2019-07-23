В центре Киева протестовали курьеры

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в понедельник, 22 июля, под офисом компании Glovo в центре Киева собрались курьеры - работники компании пришли на акцию протеста, сообщает Информатор.

Всего под стенами офиса компании собрались около 25 человек. Как сообщили участники митинга, в компании подняли зарплаты курьерам, но вместе с этим, повысили число доставок для получения бонусов. Теперь, по словам митингующих, нужно совершить более 100 доставок в неделю, чтобы получать достойную оплату.

"Это практически ставит крест на попытках некоторых курьеров использовать Glovo в качестве основной работы. Кроме того, на митинге отметили, что курьеры Glovo по сути являются только зарегистрированными пользователями приложения, а не полноценными работниками. Это означает, что на них ложатся затраты на топливо, амортизацию и страховку", - сообщает СМИ.