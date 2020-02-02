02.02.2020
В центре Киева застрелили мужчину
Источник: Корреспондент.net
В Киеве на улице Саксаганского застрелили мужчину 1977 года рождения. Его личность установлена, но не разглашается. Сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа, сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook 2 февраля.
"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство. Убийце предварительно грозит лишение свободы до 15 лет.
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