31.01.2020
В центре Лондона сожгли флаг Евросоюза
Источник: Корреспондент.net
В Лондоне возле Даунинг-стрит сторонники Brexit сожгли флаг Европейского Союза за несколько часов до выхода Великобритании из блока.
В это время другие сторонники Brexit высмеивали людей, которые поддерживают членство в ЕС.
Около 200-300 сторонников ЕС шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.
Полиция сформировала линию, чтобы разделить две группы.
Сторонники Brexit пели "Позор тебе, позор тебе", "Лузеры, лузеры" и "Пока, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne – эту песню принято выполнять на прощание.
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