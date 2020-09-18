В центре Одессы произошла разборка со стрельбой

Источник: Корреспондент.net

Конфликт между двумя группами кавказцев в одесском ресторане Арарат вечером в пятницу, 18 сентября, перешел в драку и закончился стрельбой.

По данным телеканала, стрельбу открыл один из участников драки. В результате один пострадавший был срочно доставлен в больницу с тяжелым ранением, второй раненый оставался в ресторане.

На место инцидента прибыли сотрудники СБУ, полиции и прокуратура. Несколько человек были задержаны. Позднее СБУ подтвердила задержание злоумышленников, устроивших стрельбу в центре Одессы.

Также СБУ подтвердила, что в результате стрельбы ранены двое участников драки. При этом во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома, подчеркнули в СБУ.

По информации спецслужбы, участники стрельбы являются выходцами из кавказского региона и относятся к одной из организованных преступных группировок Одесской области.