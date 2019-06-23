Найти

23.06.2019

В Чечне стреляли возле резиденции Кадырова

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 23 июня, в Грозном произошло нападение на сотрудников ДПС на посту возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщается телеграм-канале Baza.
 
По предварительным данным, нападавших было двое. Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья. Один из нападавших убит.
 
Источник Интерфакса сообщил, что стрельба произошла во время проверки документов у водителя остановленного автомобиля.
 
По данным другого источника, в результате нападения пострадали двое полицейских.
 
Новости раздела
Мир
23.06.2019
В Чечне стреляли возле резиденции Кадырова
Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья, один из нападавших убит.
Мир
23.06.2019
В Праге более 250 тысяч митингуют против власти
Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.
Мир
22.06.2019
На Гавайях разбился самолет: девять жертв
Двухмоторный самолет King Air упал возле аэродрома Диллингхем. На его борту никто не выжил.
Мир
22.06.2019
В Грузии арестовали более 120 протестующих
Демонстрантов приговорили к 12 суткам ареста. Им инкриминировали неподчинение полиции и малое хулиганство.
Мир
22.06.2019
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
По словам Трампа, Вашингтон не исключает военное противодействие Ирану из-за уничтожения американского беспилотника.
Мир
21.06.2019
Трамп: Мы были готовы нанести удар по Ирану
Американский лидер рассказал, что отдал приказ готовить три удара по целям в Иране, но позже остановил их.
Мир
21.06.2019
Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию
Кабмину поручили оказать помощь с возвращением домой российским туристам, которые находятся в Грузии.
Мир
21.06.2019
РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.
Мир
21.06.2019
В США готовят санкции против госдолга России
Пакет законопроектов призван наказать Россию за вмешательство в американские выборы.
Мир
21.06.2019
Грузинские протестующие выдвинули ультиматум
Митингующие под зданием парламента дали три часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.
Мир
20.06.2019
Кресло премьер-министра Великобритании достанется Джонсону либо Ханту
Последний, пятый тур голосования в Палате общин по выборам кандидата в преемники Терезы Мэй, определил двух финалистов. Теперь все решат рядовые члены Консервативной партии.
Мир
20.06.2019
ЕС продлил санкции за аннексию Крыма
Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года.
В Праге более 250 тысяч митингуют против власти | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17