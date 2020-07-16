В Черкассах открыли дело из-за исчезновения заммэра

Источник: Корреспондент.net

В Черкассах полиция разыскивает заместителя городского головы Юрия Ботнаря, который накануне днем вышел из дома и не вернулся. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в Черкасский отдел полиции обратились родные чиновника с сообщением о том, что он длительное время не выходит на связь и на рабочем месте также отсутствует. Согласно предоставленной информации, он 15 июля днем ​​вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение.

"По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.