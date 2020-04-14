В Чернобыле сгорела треть туристических объектов

Источник: Корреспондент.net

При пожаре в Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов. Об этом заявил глава Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире Hromadske во вторник, 14 апреля.

"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потерянные весьма много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации", - сказал Емельяненко.

По словам Емельяненко, пожар нанес серьезный удар по "туризму, наследию и истории".

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было", - продолжил он.

Тем не менее Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.

"Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь", - резюмировал Емельяненко.