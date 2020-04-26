В Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара

Источник: Корреспондент.net

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.