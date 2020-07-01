В Черновцах ослабили карантин

Источник: Корреспондент.net

В Черновцах городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантинные ограничения. Со 2 июля в общественный транспорт будут пускать всех граждан, а не только по спецпроездным справкам с работы, сообщается на сайте Черновицкого горсовета в среду, 1 июля.

"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешен с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в часы пик, до 10 утра, общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

"В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство", – добавили в горсовете.

Льготы на оплату проезда в режиме спецперевозок не действуют. Из-за возобновления внутриобластного сообщения Черновицкий городской совет прекратил подвоз медиков за средства городского бюджета.

Кроме того, мэр Черновцов обратился к председателю ОГА Сергею Осачуку с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с городом при соблюдении противоэпидемических мероприятий.