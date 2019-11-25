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25.11.2019

В Черновцах представили нового губернатора

Источник: Корреспондент.net

В Черновцах в понедельник, 25 ноября, представили нового председателя Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука. Видео представления опубликовал местный телеканал ТВА.

Осадчука в зале областного совета представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Отметим, ранее Кабинет министров согласовал кандидатуру Сергея Осачука на должность главы Черновицкой ОГА.

Сергей Осачук - кандидат исторических наук, переводчик. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах. Также был на должности советника городского головы.

Согласно декларации за 2018 он заработал 89,5 тысяч гривен от занятия предпринимательской деятельностью. В общей собственности с женой у него квартира площадью 66 кв. метров в Черновцах. Жена также обладает квартирой в 111.5 кв. метров.

Ему принадлежат два земельных участка в Черновцах: 932 и 535 кв. метров.

Он сохраняет 72 тысячи долларов, 12 млн гривен наличными. Еще 20 тысяч евро Осачук имеет на счете в Ощадбанке.

Осачук является конечным бенефициаром нескольких общественных организаций: Буковинский Медиа-центр, Объединение выпускников и друзей Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, Родной город, Карпато-Дунайского партнерства, Литературный Целанивский центр.

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