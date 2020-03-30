В Черновцах скончался больной коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

В Черновицкой городской больнице №1 умер пациент, инфицированный коронавирусом, который поступил 25 марта, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

84-летний черновчанин с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких.

27 марта у больного подтвердили коронавирус. Отмечается, что помощь ему оказывали соответствии с действующими требованиями и протоколами.

"К сожалению, 30 марта больной умер. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!", - говорится в сообщении.