В Черновцы поступили экспресс-тесты на COVID-19

Курс покупки доллара на межбанковском валютном рынке достиг 26 гривен, при этом евро на межбанке подешевел.

Будут закрыты все рынки, торговые центры и гипермаркеты, кроме продуктовых секторов. ЧП продлится с 15 марта по 3 апреля.

В Украине вводят аналогичные меры предосторожности, как и в других странах. Закрываются границы для иностранцев, а также международное авиасообщение.

На этой неделе центробанк провел два валютных аукциона, но большинство валюты продал с помощью интервенций.

Кабмин решил закрыть, в частности, пункты пропуска на границе с ЕС, среди которых Рава-Русская, Чоп и Краковец.

Вирусологическая референс-лаборатория исследует не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

Последние поезда из Польши отправятся в Украину в субботу – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

В местной облгосадминистрации заявляют, что прибыло достаточное количество экспресс-тестов, но точное число не называют.

Отмечается, что партия экспресс-тестов прибыла в Черновцы сегодня. Утром быстрый тест уже сделали одному пациенту, у которого подозревали коронавирус, результат оказался отрицательным.

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