16.07.2019
В ЦИК назвали окончательные данные по сменившим место голосования
Источник: Корреспондент.net
Центральная избирательная комиссия назвала окончательные данные по гражданам Украины, которые сменили место голосования на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Так, место голосования изменили 280 тысяч 992 украинца. Наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и Киеве – 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.
"Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", – говорится в сообщении.
Новости раздела
Украина
16.07.2019
Нидерландский суд отложил решение о скифском золоте из Крыма
Суд в Амстердаме запросил у сторон дополнительную информацию. Окончательное решение ожидается через шесть-девять месяцев.
Украина
16.07.2019
В ЦИК назвали окончательные данные по сменившим место голосования
Отделы Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.
Украина
16.07.2019
Украина и РФ активизировали переговоры по пленным
Уполномоченные по правам человека намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании некоторых осужденных.
Украина
16.07.2019
У Зеленского ответили на визит главы МИД Венгрии
Визит делегации венгерских чиновников в Закарпатскую область накануне парламентских выборов в Украине недопустим, заявил Вадим Пристайко.
Украина
16.07.2019
Закон о декоммунизации: КСУ обнародовал решение
Большая палата КС признала закон о декоммунизации конституционным. Решение Суда не может быть обжаловано.
Украина
16.07.2019
Зеленский провел телефонные переговоры с Меркель
Стороны обсудили транзит газа по территории Украины и пути мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Украина
15.07.2019
Украина продлила эмбарго на российские товары
Киев впервые продлил эмбарго в качестве ответных мер на ограничения со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.
Украина
15.07.2019
Украина увеличила "дыру" во внешней торговле
По данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли товарами Украины выросло на 27% до $2,63 млрд.
Украина
15.07.2019
Двоевластие в Киеве. Кличко лишат полномочий?
Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.
Украина
15.07.2019
Моряки в списке на обмен – Денисова
Украина и Россия уточняют информацию о том, на какой стадии судебного процесса находятся удерживаемые украинцы и россияне.
Украина
15.07.2019
Зеленский обновляет дипкорпус: уволены 12 послов
Президент уволил 12 дипломатов, в том числе и посла Украины в США. Сейчас идет работа по подбору и оформлению новых кандидатов.