В ЦИК назвали окончательные данные по сменившим место голосования

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия назвала окончательные данные по гражданам Украины, которые сменили место голосования на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Так, место голосования изменили 280 тысяч 992 украинца. Наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и Киеве – 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.

"Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", – говорится в сообщении.