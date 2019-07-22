В ЦИК рассказали, когда объявят результаты выборов

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты внеочередных парламентских выборов в течение 15 дней со дня голосования. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, пока сложно прогнозировать, сможет ли ЦИК установить результат ранее, чем за 15 дней. Впрочем, Радченко заверил, что Центральная избирательная комиссия объявит об итогах голосования в срок, что отведен законом.

"У ЦИК есть 15 дней. В пределах этого срока ЦИК установит результат. На сегодня ни один бумажный протокол к Центральной избирательной комиссии не поступал. Ожидается завтра, в лучшем случае", - добавил он.

Ранее гражданская сеть Опора провела параллельный подсчет голосов на выборах Верховной Рады. Ее данные подтверждают результаты экзит-поллов и предварительные данные Центризбирком, согласно которым в Верховную Раду проходят пять партий.