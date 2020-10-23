23.10.2020

В ЦВК рассказали, как будут проходить выборы на Донбассе

Источник: Восточный вариант

Рассказываем правила голосования на карантине, как заполнять новый избирательный бюллетень, и что делать, если ошиблись во время заполнения.

25 октября в Украине пройдут местные выборы. Главная особенность в этом году — избирательная кампания и сами выборы происходят во время всемирной пандемии.

Общие рекомендации для украинцев от МОЗ:

На избирательных участках избирателей будут спрашивать, если ли у них симптомы респираторных заболеваний и сделают температурный скрининг. Все участки должны быть оснащены санитайзерами.

Рекомендуется, чтобы возле одного стола, где выдают бюллетени, находилось не более трех избирателей. Лица, обеспечивающие избирательный процесс, должны быть в маске.

Вход и выход на избирательных участках будут отдельными. Не реже, чем каждые 2 часа, на участках должны дезинфицировать контактные поверхности.

Влажная уборка — не реже каждых 4 часов.

Мебель на участках должна быть изготовлена из дезинфицируемых материалов, а на столах не должно быть скатертей.

Тем, кто идет голосовать на избирательный  участок, МОЗ рекомендует: 

  • не брать с собой детей в помещение участка, взять личную ручку, 
  • придерживаться дистанции 1,5 метра, 
  • использовать антисептик перед входом в участок и после выхода

Голосуешь без маски — можешь заплатить штраф

Напомним, что в начале октября заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что человек должен быть допущен к голосованию даже без маски. 

«В случае, если человек отказывается надеть маску на рот и нос, его все равно нужно допустить, но после осуществления своего избирательного права он должен нести ответственность за нарушение действующего законодательства», – говорил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Право на голосование — конституционное право каждого совершеннолетнего гражданина, поэтому не допустить на участок вас не имеют права.

«Конечно, на участке обязаны придерживаться карантинных ограничений. В частности, измерять температуру на входе, быть в маске на участке. Но если лицо отказывает, например, измерять температуру на входе по каким-то причинам, отказать человеку в голосовании не имеют права. <...> Если избиратель пришел на участок, он включен в список избирателей и у него есть паспорт гражданина Украины, он имеет право проголосовать», — объясняет координатор гражданской сети «Опора» по наблюдению за местными выборами в Донецкой области. 

Но она также добавляет, что «Опора» настоятельно рекомендует пользоваться защитной маской и придерживаться других карантинных ограничений.

Проголосовать без маски можно, но сотрудники полиции, которые будут следить за порядком на избирательном участке, могут составить на вас административный протокол за нарушение масочного режима, поэтому лучше не рисковать.

Как заполнять новый бюллетень?

ЦИК на заседании 10 октября утвердила порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года. Как же правильно заполнить бюллетень, чтобы проголосовать?

В документе, который принял ЦИК, приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

Так, чтобы проголосовать за партию, необходимо в пустом квадрате напротив названия политсилы поставить отметку плюс "+" или любую другую.

После этого необходимо выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его порядковый номер в квадрате с трафаретом.

Даже если получилось не совсем по трафарету — ваш выбор все равно будет засчитан. Главное — чтобы все символы можно было распознать.

Что с "0" ? Писать или нет?

Если вы, например, выбираете кандидата под номером 6: то и 06 и 6 — будет засчитан.

Проголосовать можно только за одну политическую партию и одного кандидата в депутаты.

Могу ли я выбрать только местную организацию политической партии, а номер кандидата не вписывать?

Да, бюллетень будет считаться действительным.

Если вы поставите отметку напротив организации партии, но не впишете номер кандидата — это значит, что вы поддерживаете весь территориальный избирательный список соответствующей организации партии.

Я хочу поддержать конкретного кандидата, но организацию партии поддерживать не хочу, так правильно?

Нет. Местную политической партии выбрать обязательно. Если такой отметки не будет — бюллетень будет считаться недействительным.

Ошиблись?

Ничего, у вас будет попытка №2. Для этого нужно написать заявление и повторно получить бюллетень. Спойлер: попытки №3 не будет.

Важно. Надо постараться и заполнить все с первого раза. Ведь дополнительных бюллетеней на всех может не хватить.

Карантинные меры на выборах в Мариуполе

В Мариуполе на брифинге, посвященному подготовке к выборам, сообщили, что все участки продезинфицируют, на входе в участок будут бактерицидные коврики и бесконтактный санитайзеры. Людям, которые забыли взять защитную маску, ее могут выдать прямо на избирательном участке. Дополнительно будут выдавать одноразовые перчатки.

Перед входом каждому гражданину будут измерять температуру бесконтактным термометром. Для людей с признаками респираторных заболеваний будет оборудована отдельная кабинка для голосования и отдельная урна для бюллетеней.

К людям на самоизоляции, голосующим на дому, будут приезжать мобильные избирательные участки с мобильной урной.

По словам начальника Центрального отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области Сергея Бычина, для обеспечения порядка 25 октября будут привлечены 473 представителя полиции, 90 патрулей и 27 автопатрулей.

Предусмотрен резерв для реагирования на возможные противоправные ситуации. Для обеспечения общественной безопасности дополнительно выделено 55 представителей патрульной полиции и 10 автопатрулей.

Что можно и нельзя

Помимо «коронавирусных правил» на избирательном участке нужно придерживаться стандартного законодательства о выборах.

В кабинке для голосования одновременно может находиться только один человек. Исключение составляют те лица, которые не могут самостоятельно заполнить бюллетень по причине инвалидности. Об этом на участке нужно предупредить членов избирательной комиссии.

Бюллетень будет считаться недействительным, если вы поставили отметки напротив названий нескольких партий или не оставили отметок вообще.

Выносить бюллетень за пределы избирательного участка или передавать его третьим лицам внутри участка запрещено. Фотографировать бюллетень, вести прямые трансляции или снимать видео из кабины для голосования запрещено.

Где выборов не будет вообще

Выборы не состоятся в 10 территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и в 8 громадах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. В них и далее будут действовать военно-гражданские администрации, введенные в 2015 году.

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