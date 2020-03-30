В декларации нового главы МОЗ нашли три миллиона

Источник: Корреспондент.net

В сети озвучили данные из декларации нового министра здравооранения Максима Степанова, они указаны на сайте НАПК.

Чиновник указал в электронном документе 2 млн 918 тыс. 958 грн доходов, это цифры за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 87 807 грн и 2 831 151 грн банковские проценты, а его жена за прошлый год задекларировала 2 757 667 грн доходов.

Также он указал в декларации 19,3 млн грн, 817 долларов и 302 евро на банковских счетах, 180 тыс. грн, 12 тыс. долларов и 11,3 тыс. евро наличными средствами, а его жена – 7,5 млн грн, на банковских счетах и 34,5 тыс. долларов наличными.

Согласно декларации у нового министра нет недвижимого имущества, а в собственности жены находиться квартира (340,9 кв. м) и паркоместо (18 кв. м) в Киеве.

Степанов владеет двумя автомобилями Range Rover 2014 года выпуска и Lexus LX470 2005 года выпуска, а его жена Lexus GX460 2013 года выпуска и Lexus LX 450 2016 года выпуска.

Кроме того, он задекларировал трое наручных часов (Rolex, Breguet и Piaget) и картину, а его жена – четверо наручных часов (Rolex, 2 Breguet и Girard-Perregaux), 8 единиц ювелирных изделий и две меховые шубы.

Среди прочего есть 50% ООО ЭДЬЮГЕТ. Также 61% капитала ООО РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАВОВОЙ СОЮЗ, 40% ООО АйПи Девелопмент Групп ОЮ (Эстния). В двух случаях корпоративные права переданы.

Жена является собственницей 60% капитала ООО АйПи Девелопмент Групп ОЮ (Эстния), 50% ООО ЭДЬЮГЕТ, 33% ООО СПЕЦАГРОТЕХ, 67% ГАРНОМЕДИКА, 50% ООО ФЕИР ПИКСЕЛЬ, 30% ООО СТРАНА ЖЕЛАНИЙ, 30% ООО МИСЬКПОСТАЧЗБУТ.